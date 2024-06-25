Клава Кока заплатила 400 тысяч рублей за помятую попой машину Клава Кока помяла капот машины во время съемок клипа «Нет проблем»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова)

Певица Клава Кока в блоге в Instаgram (деятельность в РФ запрещена) поделилась снимком, на котором сидит на капоте автомобиля BMW, и сообщила, что заплатила за это фото 400 тысяч рублей, потому что помяла попой капот. По словам исполнительницы инцидент произошел на съемках клипа «Нет проблем», которые проходили в автосервисе за границей. Кока призналась, что в разгар съемок владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой капот, — сообщила артистка в блоге.

Ранее Кока опубликовала шутливый ролик про зависимость своего возлюбленного от компьютерных игр. Девушка поинтересовалась у аудитории, можно ли как-то справиться с этой тягой к виртуальному миру. В коротком видеоролике Кока изобразила девушку, которая торопится домой и надеется, что бойфренд соскучился и ждет ее у порога. Однако вместо теплой встречи певица видит, что ее избранник не может оторваться от компьютерной игры Dota 2. Подписчики Коки отметили, что влечение к играм непреодолимо и с этим можно только смириться.

До этого Клава Кока получила премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая в Сети». Певице удалось обойти таких медийных персон, как Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Артистка считает, что секрет ее успеха в том, что она живет социальными сетями.