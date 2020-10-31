Клава Кока попала в ДТП в Ялте

https://static.news.ru/photo/65685d84-1c88-11eb-b206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известная российская певица Клава Кока попала в ДТП по пути на мероприятие в Ялте. Автомобиль звезды поцарапан, она получила ушибы.

Об этом Клава Кока рассказала своим подписчикам в сторис в своём Instagram. В частности, Кока опубликовала два видео, в одном из которых рассказала о ДТП, а на другом — показала, как сильно поцарапана машина.

Только что мы попали в первую в моей жизни аварию. Чуть-чуть болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Вот такая вот веселуха, — рассказала Кока.

На другом видео она показывает царапины на машине и просит подписчиков «не спешить за рулём».

Как сообщал NEWS.ru, ранее Клава Кока удивила своих поклонников неожиданной и кардинальной сменой имиджа, включая смену цвета волос.