Клава Кока попала в ДТП в Ялте

Известная российская певица Клава Кока попала в ДТП по пути на мероприятие в Ялте. Автомобиль звезды поцарапан, она получила ушибы.
Об этом Клава Кока
Только что мы попали в первую в моей жизни аварию. Чуть-чуть болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Вот такая вот веселуха, — рассказала Кока.
На другом видео она показывает царапины на машине и просит подписчиков «не спешить за рулём».
Как сообщал NEWS.ru, ранее Клава Кока удивила своих поклонников неожиданной и кардинальной сменой имиджа, включая смену цвета волос.