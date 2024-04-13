«Классные актрисы»: Козловский о бабках-ёжках в фильме «Летучий корабль» Козловский сыронизировал об удалении своего имени из фильма «Летучий корабль»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер Данила Козловский шутливо заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что хочет узнать имена актрис, сыгравших бабок-ёжек в фильме Ильи Учителя «Летучий корабль». Эти роли были сыграны самим актером, но его имя впоследствии было исключено из титров, а сам он почти неузнаваем из-за грима.

А классные, кстати, актрисы бабок-ёжек играют. Подскажите, кто знает [их имена], а то в титрах не нашел, — написал Козловский.

Он также поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову за то, что фильм до сих пор идет в прокате. Поклонники артиста приняли его иронию: одна из комментаторов предположила, что бабок-ёжек играют «сестры Куклачева».

Ранее стало известно, что актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль». Премьера картины прошла 20 марта, Козловский исполнил несколько ролей бабок-ёжек, а Раппопорт сыграла цыганку-гадалку.

В свою очередь режиссер Алексей Учитель выразил восхищение сыном Ильей за его работу над фильмом «Летучий корабль». По мнению Учителя, его сыну удалось собрать для фильма абсолютно уникальный актерский ансамбль и найти индивидуальный подход к каждому артисту. Он также добавил, что Илья смог успешно руководить огромной командой звезд и молодых талантов, координировать работу на четырех павильонах с обширными декорациями, а также управлять массовыми сценами, танцорами и спецэффектами.