Киркоров заступился за Пугачёву по поводу обвинений Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/deb774fa-e37a-11ea-bfac-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу певицу Аллу Пугачёву по поводу обвинений Валентины Легкоступовой.

Во время эфира программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» зашёл разговор по поводу того, что Валентина Легкоступова, незадолго до смерти, обвинила Аллу Пугачёву в своей загубленной карьере певицы. Легкоступова утверждала, что примадонна отечественной эстрады буквально «выдавливала» её с эстрады, сообщает Teleprogramma.pro.

Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека! У Валентины Валерьевны, которая была прекрасным артистом, была своя публика, — привели слова Филиппа Киркорова на портале.

Он добавил, что часто встречался по работе, дружил с Валентиной Легкоступовой и даже записал с ней совместную песню.

Как сообщал NEWS.ru ранее, друг российской певицы Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что в карьерных неудачах покойной была виновата Алла Пугачёва. Он сообщил, что именно интриги Примадонны в своё время помешали Легкоступовой стать полноценной звездой эстрады.