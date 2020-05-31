Киркоров показал кровать за 911 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/0541872c-a362-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/fkirkorov

Профессиональные дизайнеры за несколько дней преобразили комнату сына поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Мартина. Об этом артист рассказал в Instagram.

На видео, которое опубликовал 53-летний Киркоров, он продемонстрировал, как выглядела комната семилетнего наследника до ремонта и после. Результат привёл звезду в восторг.

Ремонт за мгновение! Комната всего за 10 дней кардинально изменилась! Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции! — похвалили дизайнеров Киркоров.

Детская Мартина очень светлая, а посередине пространства авторы проекта решили разместить кровать за 911 тысяч рублей. В качестве элементов декора дизайнеры использовали эксклюзивные футбольные мячи. Они развешены вокруг кумира Мартина футболиста Лионеля Месси.

Подписчикам Киркорова очень понравился интерьер детской. Они отметили её сдержанность и функциональность.

Как писал NEWS.ru, ранее Киркоров в прямом эфире соцсети TikTok показал поклонникам свою огромную гардеробную.