Киркоров показал кровать за 911 тысяч рублей

Профессиональные дизайнеры за несколько дней преобразили комнату сына поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Мартина. Об этом артист рассказал в Instagram.
На видео, которое опубликовал 53-летний Киркоров, он продемонстрировал, как выглядела комната семилетнего наследника до ремонта и после. Результат привёл звезду в восторг.
Ремонт за мгновение! Комната всего за 10 дней кардинально изменилась! Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции! — похвалили дизайнеров Киркоров.
Детская Мартина очень светлая, а посередине пространства авторы проекта решили разместить кровать за 911 тысяч рублей. В качестве элементов декора дизайнеры использовали эксклюзивные футбольные мячи. Они развешены вокруг кумира Мартина футболиста Лионеля Месси.
Подписчикам Киркорова очень понравился интерьер детской. Они отметили её сдержанность и функциональность.
Как писал NEWS.ru, ранее Киркоров в прямом эфире соцсети TikTok показал поклонникам свою огромную гардеробную.
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