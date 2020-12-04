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Шоу-бизнес

Киркоров с Басковым едва не подрались из-за возлюбленного Бузовой

20:01, 04 декабря 2020 27
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков повздорили из-за рэпера Давида Манукяна, который является возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой.

Так, перебранка произошла за кулисами российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Кремле. На мероприятие Киркоров прибыл вместе с Манукяном. Артисты выступили на премии со своим недавним хитом «Ролекс».

Однако вскоре Манукян выложил в Instagram видео, на кадрах которого было запечатлено, как Киркоров и Басков соперничают за внимание рэпера.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров организовал масштабное празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Несмотря на существующие ограничения и социальную дистанцию, поздравить девочку с девятилетием собралось большое количество людей — как маленьких детей, так и звёзд шоу-бизнеса.

Среди гостей можно было заметить Андрея Малахова, Ани Лорак, Ольгу Бузову, Сергея Лазарева. Последний, кстати, на одном из видео пообещал, что «сейчас наденет маску».

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