Киркоров с Басковым едва не подрались из-за возлюбленного Бузовой

https://static.news.ru/photo/82bd3a32-3658-11eb-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков повздорили из-за рэпера Давида Манукяна, который является возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой.

Так, перебранка произошла за кулисами российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Кремле. На мероприятие Киркоров прибыл вместе с Манукяном. Артисты выступили на премии со своим недавним хитом «Ролекс».

Однако вскоре Манукян выложил в Instagram видео, на кадрах которого было запечатлено, как Киркоров и Басков соперничают за внимание рэпера.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров организовал масштабное празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Несмотря на существующие ограничения и социальную дистанцию, поздравить девочку с девятилетием собралось большое количество людей — как маленьких детей, так и звёзд шоу-бизнеса.

Среди гостей можно было заметить Андрея Малахова, Ани Лорак, Ольгу Бузову, Сергея Лазарева. Последний, кстати, на одном из видео пообещал, что «сейчас наденет маску».