Киркоров решил выручить и раздать миллиард с продажи лишней одежды

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Российский певец Филипп Киркоров решил заработать миллиард рублей на продаже вещей из своего гардероба, заявил его личный стилист Арсен Айрапетов.

Помощник певца уточнил, что уже выручил 15 тысяч с продажи пальто Киркорова и продал несколько брендовых футболок, получив по 10 тысяч рублей за каждую.

В магазине такие стоят под 40 тысяч. У Филиппа Киркорова 90% вещей вообще ни разу не ношенные. И я скажу, что он планирует все вырученные деньги отдать на благотворительность, — цитирует Айрапетова Teleprogramma.pro.

По словам стилиста, за время самоизоляции у певца сменились жизненные ценности, и теперь Киркоров считает долгом делиться с нуждающимися.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Киркоров выставил на продажу около 300 тысяч предметов одежды. Тогда певец собирался всего лишь обновить свой гардероб на вырученные деньги.