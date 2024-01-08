Киркоров решил помочь пострадавшим белгородцам Киркоров сообщил, что пожертвует гонорар за шоу «Новогодняя Маска» белгородцам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров на своей странице во «Вконтакте» сообщил, что пожертвует свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода. Артист назвал удар ВСУ по городу 30 декабря бесчеловечной террористической атакой.

Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода, — написал Киркоров.

Ранее Киркоров впервые после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену. Это произошло на концерте в Дубае.

Артист выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Сообщается, что заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы.

В перерыве между песнями Киркоров упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса. При этом он надеется, что скоро снова вернется белая. По словам исполнителя, он не представляет свою жизнь без России.