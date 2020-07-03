Киркоров привёл в восторг поклонников новым образом в штанах с игрушками

https://static.news.ru/photo/d4f35c32-bda9-11ea-b274-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров вызвал бурный восторг у поклонников, запечатлев себя в новом образе. Певец облачился в укороченные джинсы от Gucci, увешанные игрушками.

Образ музыкант дополнил стильной красной кофтой и модными белыми кроссовками.

Пользователи буквально взорвались от восторга, осыпав певца комплиментами. Киркорова расхвалили как «большого любителя моды». «Вы просто великолепны. Я сейчас ослепну от ваших штанов», признался кто-то из фанатов артиста.

Король поп-музыки давно заслужил себе славу главного шопоголика страны. В его гардеробе миллионы единиц одежды, многие из которых он никогда не носил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров в середине апреля признался, что из-за пандемии решил продать большую часть гардероба. Значительную часть нарядов звезды купил пародист Александр Матвеев, который называет себя братом Киркорова по отцу.