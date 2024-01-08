«Киркоров поет Баскову»: почему Лоза раскритиковал новогодние огоньки Юрий Лоза раскритиковал новогодние огоньки, поскольку они далеки от народа

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике новогодние огоньки. Почему зрители перестали смотреть праздничные шоу?

Что сказал Лоза о новогодних огоньках

Как пишет «АиФ», некоторые российские телезрители утратили интерес к новогодним шоу, поскольку эти передачи не блещут разнообразием — каждый год выступают одни и те же артисты. Юрий Лоза в беседе с изданием назвал причину, по которой так происходит.

Певец уверен, что отечественное телевидение не ориентировано на зрителя. По словам Лозы, российская медиасистема «давно повернута сама на себя». В своем объяснении он в разном контексте упомянул таких артистов, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Иосиф Кобзон.

«Когда на новогоднем огоньке Киркоров поет для Баскова про Баскова, то, конечно, народу это совершенно не интересно. Если вы вспомните те огоньки, старые, то там Кобзон пел для сталеваров, для хлеборобов. Именно они были главными героями огоньков, сидели на почетных местах, их представляли, их, что называется, облизывали. Потом выходили артисты, пели для них. А здесь артисты поют сами для себя и про себя, понимаете. В этих передачах Басков поет, что я вот такой блондин, такой вот один. Кому от этого в России станет легче, теплее?» — считает Лоза.

Собеседник «АиФ» уверен, что новогодние мероприятия необходимо «развернуть в сторону народа».

«Для этого надо пойти в народ, спросить: что вам нравится, какие песни? Поймите, медиасистема никогда не спрашивает народ, чего они хотят послушать, кого они хотят увидеть в огоньке», — подчеркивает певец.

За что Лоза раскритиковал Билана, Долину и других участников «Песни года»

Ранее Лоза высмеял тексты исполнителей, которые выступали на фестивале «Песня года». На своей странице в социальной сети певец высказался о песнях Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте и других участников шоу.

Лоза признался, что изучение композиций коллег стало его «новым развлечением в новогодние праздники». Артист предположил, что многие исполнители не понимают смысла собственных песен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на „Песне года“. Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», — написал певец.

Композитор привел примеры строчек из песен участников «Песни года». В частности, он выделил цитату из песни Билана: «Через день я живу на распятье, а ты, а что же ты?» Кроме того, от Лозы «досталось» и Долиной, которая поет: «Твое лицо мне снится, опять проплывая мимо». Певец не обошел вниманием и трек Ани Лорак «Рядом, но не вместе», в которой звучит следующая строчка: «Не надо клясться, что вовеки любовь бывает за глаза».

«Вот только неясно, а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это. Теперь, к сожалению, это стало нормой», — констатировал Лоза.

Как Лоза критиковал Пугачеву

В ноябре прошлого года артист заявил, что певица Алла Пугачева не выступает «уже 15 лет», однако о ней все равно пишут СМИ. Он признался, что не знает, по какой причине исполнительницу «раскручивают».

«У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела», — сказал Лоза в беседе с «АиФ».

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