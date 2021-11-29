Киркоров ответил Дробышу на его высмеивания: «Забудь моё имя!»

Народный артист России Филипп Киркоров ответил заслуженному артисту России Виктору Дробышу на его высказывания в отношении певца в эфире МУЗ-ТВ. По словам «короля российской поп-музыки», он презирает композитора и требует от Дробыша «забыть его имя». Такой комментарий певца появился в Instagram-аккаунте телеканала МУЗ-ТВ. В опубликованной записи на этом ресурсе Дробыш высмеял Киркорова, припомнив ему конфликт с журналисткой Ириной Ароян.

Можно долго критиковать Филиппа Киркорова, но надо отдать должное, он как-то трусами за корягу зацепился, и как-то лет 40 или 50 он на эстраде и не уходит. Выдумывает что-то, постоянно находится в работе. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками. Любит нет-нет да ********* (вдарить. — NEWS.ru) девушке какой-нибудь, — заявил Дробыш на видеозаписи, опубликованной МУЗ-ТВ.

Инцидент с Ароян произошёл в 2004 году, когда журналистка пришла на конференцию с Киркоровым в розовой кофточке, которая не понравилась певцу.

В комментарии к публикации Киркоров заявил, что не понимает, как композитор мог сказать такие слова, даже если испытывает к нему ненависть.

Всё в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь моё имя, даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека, — написал исполнитель, добавив, что презирает Дробыша.

Ранее «Ветераны России» потребовали привлечь участников прошедшего в июне 2021-го вручения премии МУЗ-ТВ — певца Филиппа Киркорова, блогера и телеведущего Давида Манукяна (Даву), тиктокера Даню Милохина «и других — к принудительным работам на срок до одного года либо лишению свободы на тот же срок» в связи с гей-пропагандой.