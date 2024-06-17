«Кинул ребенка»: звезда «Битвы экстрасенсов» о неприглядном поступке Шепса Олег Шепс припомнил старшему брату Александру, что он бросил его в детском саду

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Шепс

Финалист шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс сообщил, что столкнулся с жестоким обманом старшего брата Александра. В новом выпуске Rutube-шоу Владимира Маркони «Пожалуйста, не рассказывай» мужчина объяснил, что старший брат «кинул» его в детском саду.

Вдруг вижу — за забором идет мой брат со своим другом. Я бегу счастливый к воротам и прошу его забрать меня домой. Он сказал мне пойти отпроситься у воспитательницы. И когда я ей сказал, что за мной брат пришел, она смотрит на меня как на дурака и говорит: «Какой брат? Где?» Я оборачиваюсь, а Саша испарился. В тот момент он был не брат, а батя, который ушел за хлебом и не вернулся. Взял и кинул ребенка в детском саду, — посетовал Олег Шепс.

По словам Олега, ему не все нравилось в саду, многие его «бесили». Кроме того, он пропускал из-за сада свои любимые мультфильмы по телевизору. Также Шепс вспомнил эпизод шоу «Битва сильнейших», где Александр отчаянно не мог найти своего младшего брата, и они пришли к выводу, что это была карма за случай в детстве.

Ранее братья Александр и Олег Шепс поссорились, потому что их версии на консилиуме в конце общего испытания на телепроекте «Битва сильнейших» разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не являлся сектантом.