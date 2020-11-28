Казаченко опроверг заявления директора Ротару о своем бедственном положении

https://static.news.ru/photo/a32c842a-318b-11eb-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Вадим Казаченко Фото: vadimkazachenko13/instagram.com

Заслуженный артист России Вадим Казаченко заявил, что заявления директора певицы Софии Ротару о его якобы бедственном финансовом положении — неподкреплённая фактами выдумка.

Я возмущён информацией, которую распространил Сергей Лавров. Имея таких приятелей и врагов не нужно. Да, времена сейчас тяжёлые, но ни я, ни Ирина не жаловались ему ни на что, — цитирует певца Teleprogramma.pro.

Казаченко добавил, что у многих артистов в России сейчас непростые времена из-за пандемии коронавируса и отмены множества мероприятий и выступлений, но он не назвал бы свою ситуацию бедственной.

По словам артиста, он не понимает, откуда у Сергея Лаврова информация о каких-либо его финансовых проблемах и зачем он делает такие заявления. Казаченко признался, что хоть и работал ранее с Лавровым и Ротару, однако в последнее время они не созванивались и не общались.

Мы считаем, что Сергей поступил подло в контексте сегодняшней сложной ситуации с пандемией и ситуацией в концертной жизни артистов нашей страны, — добавил Казаченко, возмутившись, что директор Ротару «практически похоронил его заживо».

Бывшая супруга артиста Ольга Казаченко, которая сейчас живёт с ребёнком отдельно, летом жаловалась, что супруг забывает перечислять алименты.

Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса и бывшая участница КВН и Comedy Woman Елена Борщёва рассказала, что доходы её семьи заметно упали на фоне пандемии. Она заявила, что для комфортной жизни она рассчитывает на доходы от 500 тысяч рублей в месяц, однако сейчас выти на такой уровень заработка не удаётся.

В середине ноября российский певец Валерий Меладзе предложил представителям эстрады и шоу-бизнеса бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.