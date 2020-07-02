Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

https://static.news.ru/photo/cca1c20a-bc7b-11ea-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце. Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.

Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, всё ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт, — рассказала артистка StarHit.

По её словам, вся эта шумиха удивительным образом повлияла на её популярность. Если в начале пандемии у неё было 10 тысяч подписчиков, то сейчас их более 270 тысяч. Самое главное, отмечает Карпович, что ей ничего не пришлось для этого делать.

Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность! — отметила девушка.

А вот роман со скандальным актёром она ни отрицать, ни подтверждать не стала. Карпович объяснила, что предпочитает не распространяться о личной жизни и принципиально ничего не комментирует.

Ранее интернет-пользователи обрушили на девушку целый шквал критики и оскорблений. Более того, они грозят ей расправой и желают всевозможных неприятностей и даже смерти. Сама Карпович до этого дня никак не реагировала на подобные выпады.

Известно, что Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Звезда «Папиных дочек» ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале супруги заявили, что решили разойтись.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Модель Оксана Самойлова в разгар пандемии объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует, однако недавно стало известно, что супруги смогли преодолеть разногласия и помирились, писал NEWS.ru.