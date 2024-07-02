Кардиолог назвал повлиявшую на сердце Пугачевой болезнь Кардиолог Кондрахин назвал диабет болезнью, повлиявшей на сердце Пугачевой

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачёва

Сахарный диабет мог спровоцировать проблемы с сердцем у певицы Аллы Пугачевой, допустил в разговоре с NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По словам специалиста, при этом заболевании повреждаются стенки сосудов. Как добавил медик, диабет также провоцирует нарушение микроциркуляции в сердце.

Сахарный диабет действительно влияет, потому что он является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка. Диабет провоцирует нарушение микроциркуляции не только в сердце, но и в почках, других органах, — объяснил Кондрахин.

Комментируя ухудшение здоровья Пугачевой на Кипре, врач также отметил, что жара может усугубить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он назвал знойную погоду дополнительной физической нагрузкой для таких пациентов.

При ишемической болезни сердца часто возникают плохие ощущения в грудной клетке. А тут еще жара. Это дополнительная физнагрузка. Конечно, человек пытается ее избежать, — добавил врач.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья Пугачевой на Кипре. В окружении Примадонны рассказали, что у нее проблемы с сердцем и сосудами, и она никуда не выходит из дома.