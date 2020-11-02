Канделаки рассказала, что подумывает о суррогатном материнстве

https://static.news.ru/photo/6c6af5ee-1d4e-11eb-928e-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» заявила, что подумывает об услугах суррогатной матери, если у неё с мужем не получится заиметь своих детей. Телеведущая уже более шести лет замужем за предпринимателем Василием Бровко, детей у них нет.

Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы, — заявила Канделаки в интервью журналу Tatler.

Тем не менее, несмотря на все современные технологии, телеведущая заверила, что продолжает верить в таинство зачатия. Хотя в будущем, считает 44-летняя продюсер, к суррогатному материнству начнут относиться более лояльно, изменит отношения между людьми и станет очень популярным. На это окажут влияние большие изменения в экономике, когда исчезнут многие профессии из-за автоматизации производства.

К тому же суррогатное материнство приведёт к серьёзнейшему пересмотру института отношений и сделает «неэксклюзивным» наличие партнёра, считает Канделаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас. 53-летний певец воспитывает двоих детей — 9-летнюю Аллу-Викторию и 8-летнего Мартина. Дети у него появились благодаря суррогатной матери.