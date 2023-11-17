«Какой «Брат 3» без Бодрова?»: Барецкий раскритиковал фильм Переверзева Шоумен Барецкий раскритиковал «Брата 3» режиссера Переверзева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Барецкий

Фильм «Брат 3» режиссера Владимира Переверзева без Сергея Бодрова и с Птахой — полная ерунда, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он добавил, что посмотрит фильм только, чтобы посмеяться.

Какой «Брат 3» без Сергея Бодрова, с каким-то Птахой? Что это такое Птаха? Человек какой-то непонятный. Мне эта история совсем не нравится. Я, конечно, посмотрю, посмеюсь, почему нет, — сказал Барецкий.

Шоумен добавил, что он не раздумал снимать фильм «Брат 3» по своему сценарию и со своими актерами. При этом фильм Переверзева он назвал «домашней постановкой» с известным названием.

Вот мы сейчас снимаем фильм «Жмурки 2». Вот это будет история. Там будет много любопытных персонажей, актером будет наш самый главный провокатор — Алексей Панин. Я просто не хочу раскрывать все секреты, чтобы на меня опять какое-нибудь уголовное дело не завели, — отметил шоумен.

Стас Барецкий заявил о том, что будет снимать продолжение культового фильма «Брат» Алексея Балабанова в 2019 году, премьера планировалась на 2020 год, но фильм Барецкого так и не вышел. Позже выяснилось, что «Брата 3» снимает режиссер Владимир Переверзев.

Ранее Барецкий заявил, что у него с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на Кипре произошел небольшой конфликт. По его словам, Пугачева пожалела мужа, потому что шоумен «мог его закопать там».