В свои 55 Роберт Дауни-младший находится на пике карьеры голливудской звезды первой величины. Несмотря на то что актёр уже получил всемирное признание как один из самых харизматичных киногероев, кажется, его потенциал ещё не раскрыт.

По-настоящему звёздной для Роберта Дауни-младшего стала роль Железного человека в одноимённом фильме и «Мстителях». Однако профессионалы высоко оценили образ Чарли Чаплина, который он создал в 27 лет. За эту роль...