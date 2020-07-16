Размолвка между известным комиком Гариком Харламовым и актрисой Кристиной Асмус является темой для всевозможных спекуляций с самого начала. Первым делом публика не поверила в сам факт разлада между звёздной парой, затем множились слухи о причинах расставания.
И вот теперь сразу несколько сайтов сообщили о том, что Харламов нашёл новую избранницу, которая ко всему прочему якобы и стала причиной расставания с Асмус. Новую пассию Гарика зовут Яна Кошкина, она снимается в сериале на ТНТ «Однажды в России», а также является обладательницей пышной груди. Сам комик на своей странице привычно отшучивается на вопросы о связи с Кошкиной.
yana_koshkina_official/instagram.com
Яна Кошкина
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina/vk.com
yana_koshkina/vk.com
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina/vk.com
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina/vk.com
yana_koshkina_official/instagram.com
yana_koshkina_official/instagram.com
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