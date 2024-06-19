«Как вертухайки на зоне»: Соседов запретил Бузовой выходить на сцену Критик Соседов: Бузовой нечего сказать на сцене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что певице Ольге Бузовой не стоит выходить на сцену, потому что ей нечего сказать зрителям. По мнению эксперта, многие популярные сейчас исполнительницы напоминают «вертухаек на зоне». Соседов подчеркнул, что раньше далеко не каждый мог выйти на сцену, а сейчас такая возможность есть практически у всех.

Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло. И многие другие, не только она, она просто как пример. Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, [которые] как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне, — высказался критик.

По мнению Соседова, выступления таких артистов смешны и позорны. Эксперт уверен, что это первостепенная проблема российской эстрады, а не отсутствие дресс-кода. Он также назвал сложившуюся ситуацию «вседозволенностью бездарностей».

Это смешно, позорно, неприлично. Вот о чем надо говорить, а не о дресс-коде. Нужно бороться с причиной, а причина — дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности, — заключил Соседов.

Народный артист России Николай Басков ранее опубликовал видео с одного из своих выступлений, на котором он исполняет оперную арию. Певец написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него, как коза, кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он подразумевал Бузову.