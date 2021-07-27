«Как тренер ничего не добился»: Лоза оценил назначение Карпина

Советский и российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru оценил назначение Валерия Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Исполнитель усомнился, сможет ли специалист совмещать работу наставником в ФК «Ростов» и руководить национальной командой. По мнению композитора, Карпин «как тренер ничего не добился», однако был хорошим игроком.

Ну что такое совмещённый тренер? У него в своей команде дел навалом. А тут ещё он будет отчасти в сборной, надо отслеживать, иметь представление о всей премьер-лиге, о каждом игроке, которого взял на заметку, смотреть игры с его участием. Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Тренер — это серьёзная профессия. Тренер сборной и тренер клуба — это абсолютно разные профессии, — заявил Лоза.

Певец объяснил, что тренер клуба подбирает игроков под себя, выстраивает определённую тактику, а наставник сборной выбирает из футболистов, которые есть в стране, и «эти два дела ну никак совмещать нельзя».

Контракт с 51-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Договор был подписан 26 июля. До окончания контракта Карпин будет совмещать две должности, оставаясь главным тренером «Ростова».

Ряд экспертов и журналистов уже высказались относительно решения Российского футбольного союза (РФС). Василий Уткин считает ошибкой назначение Карпина на должность. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев придерживается примерно той же позиции. По мнению чиновника, новый главный тренер обладает характером, который может встряхнуть любую команду, однако с этой сборной добиться успеха специалист не сумеет.