«Как можно?»: Поплавская о возвращении на ТВ участников «голой» вечеринки Поплавская осудила возвращение на телевидение участников вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Знаменитости, вернувшиеся на экраны федеральных каналов после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, не имеют стыда и совести, заявила в эфире радиостанции «КП — Самара» актриса и телерадиоведущая Яна Поплавская. При этом артистка не стала раскрывать, о ком именно идет речь, сказав лишь про «чудовище в перьях».

Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов, — возмутилась Поплавская.

Актрису спросили, закончилась ли в России волна бойкота артистов, не высказывающих позицию относительно определенных глобальных вопросов. По мнению Поплавской, это совершенно не так. В качестве примера она привела участников скандальной вечеринки.

Ранее Поплавская высказалась, нужно ли переснимать «Красную шапочку». По ее мнению, в этом нет никакого смысла. Сегодня сценаристам необходимо искать новые и уникальные человеческие истории, до тех пор переснимать кинокартину не нужно. Актриса также отметила, что российские кинематографисты долгое время ориентировались на европейское кино, но сегодня они начали фокусироваться на себе.