«К могиле пора готовиться»: Гоблин пошутил о своём возрасте

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пошутил в беседе с NEWS.ru, почему не вернётся на работу в МВД, где прослужил несколько лет в 1990-х годах. Он подчеркнул, что возвращаться уже некуда в силу возраста.

Мне 60 лет. Куда я вернусь? К могиле пора готовиться, — с юмором ответил Пучков на соответствующий вопрос.

Публицист подчеркнул, что ушёл из правоохранительных органов по комплексу причин. Среди них — нехватка денежных средств. Он также объяснил разницу между книжным и киношным оперативником Московского уголовного розыска Володей Шараповым — одним из главных героев романа «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров и многосерийного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». По мнению Пучкова, литературный оригинал «гораздо глубже и интереснее», а кинокартина — «бледная тень» книги. В реальной жизни подобные типажи действительно могут встречаться в силовых органах, но только «когда приходят на службу».

Пятисерийный художественный фильм «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина вышел в 1979-м. Главные роли оперативников МУРа Володи Шарапова и Глеба Жеглова сыграли Владимир Конкин и Владимир Высоцкий соответственно.

Ранее советский и российский актёр Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru тепло поздравил с 70-летием коллегу по цеху Владимира Конкина. Артист подчеркнул, что «Вова не хороший, Вова — золотой человек» и очень образованный.