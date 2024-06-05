Известный стилист оценил идею дресс-кода для артистов Стилист Лисовец: идея о дресс-коде для артистов напоминает постулаты времен СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влад Лисовец

Инициатива о введении специального дресс-кода для российских артистов напоминает постулаты времен СССР, завил в беседе с «Радио 1» известный стилист и телеведущий Влад Лисовец. По его словам, такая идея выглядит крайне странной для современности.

На мой взгляд, это уже похоже на Советский Союз, когда кто-то все время пытается руководить внешним видом, запретами и так далее. Нормы для всех, нормы для артистов… В ХХI веке это как минимум странно, — уточнил Лисовец.

Стилист обратил внимание на то, что артист понимает аудиторию, для которой он выступает. Кроме того, развлекательный жанр допускает демонстрацию красивых частей тела. Лисовец предложил развивать внутреннюю культу вместо введения запретов.

Депутат Госдумы Ирина Филатова ранее обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с инициативой ввести дресс-код для артистов на выступлениях. Поводом для такой просьбы стало мероприятия с участием популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Уфе.

Предложение Филатовой поддержал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, известные личности не должны забывать о нормах приличия и о своем влиянии на общественность.