Известный шоумен раскрыл причину плохого состояния Пугачевой Шоумен Барецкий: у Пугачевой серьезные проблемы со здоровьем из-за климата

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

У певицы Аллы Пугачевой серьезные проблемы со здоровьем из-за жаркого климата, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он отметил, что на Кипре очень душно. По его мнению, Примадонне необходимо поехать на лечение в Белоруссию. Как уточнил шоумен, он готов отправить ее в лучшую клинику.

Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию, — высказался Барецкий.

Как подчеркнул шоумен, у Пугачевой не осталось ни денег, ни здоровья. Он выразил уверенность, что ей могут помочь в Белоруссии. Он уточнил, что президент страны Александр Лукашенко никогда плохо не отзывался о Примадонне.

Там и народ ее любит. На моей памяти Лукашенко никогда не говорил плохо об Алле Борисовне. Проведет она там месяца два точно. Здоровье надо поправлять. Виной всему жаркий климат, в котором она проживает. У нее белая кожа, которая не предназначена для такой жары. Надеюсь на скорейшее выздоровление ее, — заключил шоумен.

В окружении Пугачевой ранее сообщили, что певица, которая сейчас находится на Кипре с семьей, страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. Отмечается, что ей тяжело переносить жару в этой стране, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.