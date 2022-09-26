Известная певица отказалась выступать перед ранеными в ДНР и ЛНР Певица Разина отказалась выступать перед ранеными в СВО из-за отсутствия нужного репертуара

Фото: svetlanarazina/vk.com

Светлана Разина

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала NEWS.ru, что отказывается от предложений выступать перед ранеными в ходе специальной операции на Украине. Певица объяснила свое решение не петь в госпиталях отсутствием подходящего репертуара. При этом артистка подчеркнула, что поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР и раненых бойцов, занимаясь отправкой гуманитарной помощи нуждающимся.

Меня много раз звали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет. Если вдуматься в текст, — признается артистка.

По мнению Разиной, петь подобные песни «в настоящий момент недопустимо, иначе можно превратиться в Клаву Коку, которая исполнила про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма».

Чтобы не быть, как она, я не соглашаюсь сейчас выступать, — отмечает певица.

Разина пояснила, что во время СВО предпочитает помогать не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, которые отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР и в больницы для раненых солдат.

Ранее депутат заксобрания Новосибирской области Ростислав Антонов заявил, что певице Полине Гагариной стоит отдать часть своего гонорара с концерта к 85-летию региона «на адресную помощь мирному населению Донбасса». Парламентарий пояснил, что многие недовольны большой стоимостью выступления певицы, ведь ее гонорар составил почти 9 млн рублей. Он напомнил, что во время Первой мировой войны дочери царя Николая II помогали в госпиталях. По его мнению, Гагариной стоило бы поступить аналогичным образом и «подключиться к работе по вывозу детей из зоны боевых действий».