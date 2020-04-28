Избитая Прилучным Муцениеце посвятила стихотворение бывшему мужу

https://static.news.ru/photo/a31efcbe-8944-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agata Muceniece/vk.com

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram трогательное стихотворение, которое посвящено её бывшему супругу Павлу Прилучному. Сейчас звёздная пара находится в бракоразводном процессе.

Люблю, тебя люблю... Всегда, везде, назло всему... Прости меня, я подвела. Прости меня, что не смогла. Прости, что не уберегла. Прости, что первой не пришла, прости. И слёзы отпусти. Не злись... — написала артистка.

Подписчики напомнили звезде, что её муж плохо к ней относился, поэтому он не достоин таких слов. Однако нашлись и те, кто пожелал, чтобы актёры попробовали восстановить свои отношения.

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома на самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.

Как писал NEWS.ru, актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова прокомментировала скандал, который произошёл в семье Прилучного.