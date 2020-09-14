Из Instagram Анастасии Заворотнюк исчезли последние фото

https://static.news.ru/photo/c08a0220-f6be-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк бьют тревогу. Из Instagram пропал пост, где она впервые после полугодового молчания поделилась рисунками своей дочери Милы.

По случаю 12-летия свадьбы Заворотнюк и Петра Чернышёва девочка нарисовала несколько работ, а также собрала для мамы трогательный букет полевых цветов. Свой пост звезда подписала трогательным комментарием: «Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы».

Однако на момент написания публикации пост исчез .

Ранее сторис в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией. На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем — фигуристом Петром Чернышёвым. Ссылка в сообщении вела в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк». До этого аккаунт бездействовал с 13 апреля.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

Сейчас актриса находится дома, её привозят на процедуры в больницу, периодически осматривают разные специалисты. Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. В то же время близкие не скрывают, что от былой красоты звезды не осталось и следа, писал NEWS.ru.