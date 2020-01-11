Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из её автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки. Об этом
Только что у меня украли из машины сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42, в Киеве <...> и видели, что кто-то бежит с сумкой «под крокодила», сообщите мне или моему директору, — призвала к помощи подписчиков певица в Instagram Stories.
Анна Корсун также разместила изображение сумки и призвала откликнуться очевидца ограбления. Она добавила, что важна любая информация, даже если кто-то может опознать человека, идущего с этой сумкой, или найдёт её «в своём дворе».
Ограбление произошло 11 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Maruv прокомментировала скандал вокруг неё, развернувшийся после конкурса MTV Russia. Певица, которую признали «лучшей российской артисткой» подчеркнула, что украинка, а конкурс никак не привязан к стране или гражданству.
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