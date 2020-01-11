https://static.news.ru/photo/7e21ceb4-34d0-11ea-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Maruv Фото: Фото из официальной группы певицы в социальной сети «Вконтакте»

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из её автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление певицы в Instagram.

Только что у меня украли из машины сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42, в Киеве <...> и видели, что кто-то бежит с сумкой «под крокодила», сообщите мне или моему директору, — призвала к помощи подписчиков певица в Instagram Stories.

Анна Корсун также разместила изображение сумки и призвала откликнуться очевидца ограбления. Она добавила, что важна любая информация, даже если кто-то может опознать человека, идущего с этой сумкой, или найдёт её «в своём дворе».

Ограбление произошло 11 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Maruv прокомментировала скандал вокруг неё, развернувшийся после конкурса MTV Russia. Певица, которую признали «лучшей российской артисткой» подчеркнула, что украинка, а конкурс никак не привязан к стране или гражданству.