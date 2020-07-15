Ивлееву затравили в Сети из-за крохотной квартиры её матери

https://static.news.ru/photo/8e256080-c690-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в очередной раз впала в народную немилость. Многочисленные подписчики её YouTube-канала обрушились на девушку с критикой из-за того, что та не обеспечивает достойную жизнь своей матери.

Поток негатива начался после того, как Ивлеева опубликовала видео под названием «Бандитский Петербург», где продемонстрировала квартиру в деревне Разметелево Ленинградской области, в которой живут её мама с братом. Ролик появился ещё 1 июля, с тех пор набрал свыше 2,6 млн просмотров и почти шесть тысяч комментариев. При этом упрёки не прекращаются и две недели спустя.

По словам пользователей, комментирующих видео, они не ожидали, что жилплощадь её родственников окажется настолько скромной. Квартира оказалась небольшой и с узкими коридорами. Даже сама девушка отметила, что в ней «ни фига нет места». Больше всего претензий подписчики высказали по поводу крохотной ванной «с бачком для нагрева воды».

Ряд критиков отметили, что «Ивлеева — вся в шелках», в то время как её мать вынуждена ютиться в крохотной квартирке со взрослым сыном. Люди назвали жизнь девушки и её близких «жутким контрастом». Некоторые отметили, что телеведущая «окончательно зазвездилась», и упрекнули её в том, что у неё «кроме кривляния и пафоса ничего не осталось».

Часто встречаются комментарии о том, что видеоролики звезды стали неинтересными и чрезмерно изобилуют непечатными выражениями. 43-минутный выпуск люди выключали на первых же минутах.

Сейчас Ивлеева — одна из самых популярных и богатых блогеров России. Она является женой рэпера Алексея Узенюка, известного под сценическим псевдонимом Элджей.

Впрочем, сама она на критику отвечает нечасто. После появления видео из Ленинградской области заступаться за звезду пришлось её матери. Как писал NEWS.ru, та заявила, что она не инвалид, чтобы её часто навещать. Свою семью она назвала любящей и хорошей, а дочь — прекрасной. К тому же она заверила, что не хочет уезжать из родной деревни.