Ивлеева заскучала на карантине и перевоплотилась в огненно-рыжую диву

https://static.news.ru/photo/95500b4c-9208-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный блогер Анастасия Ивлеева, которая известна своей любовью к эпатажу, снова заставила говорить о себе. На этот раз телеведущая предстала в новом образе. Она опубликовала снимок в ярко-рыжем парике, который оказался ей очень к лицу. Подписчики пришли в восторг от этого фото и назвали Ивлееву «огненной бестией».

Космическая просто, — написал один из пользователей.

Настя Ивлеева agentgirl/instagram.com

Блогер часто меняет цвет волос и не ходит подолгу с одной причёской. Ранее она красила волосы в розовый, сиреневый и даже жёлтый цвета.

Ранее Ивлеева опубликовала фотографии из прошлого, в котором была «упитанной петербурженкой», только переехавшей в Москву. В изоляции девушка начала разбирать шкафы и наткнулась на давно забытые снимки.

По словам телеведущей, недавно она поняла, что уже ни о чём не мечтает, и предложила челлендж для себя и 16,5 миллиона подписчиков — загадать неосуществимое и добиться этого, писал NEWS.ru.