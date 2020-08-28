Ивлеева восхитила фанатов редким фото в бикини

https://static.news.ru/photo/96c65140-eb43-11ea-aae7-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настя Ивлеева опубликовала фото в бикини в номере своего отеля. Блогер сейчас снимается в новом сезоне шоу о путешествиях.

Подобные снимки — большая редкость для Ивлеевой, но в этот раз фото было сделано «на спор» с тиктокершей Диной Саевой. Ивлеева недавно сбросила 10 кг, хотя её фигура и так была идеальной. Но теперь она дала фанатам возможность рассмотреть свою идеально тонкую талию и стройные ноги.

@nastyaivleeva

Ну, пусть будет всё-таки, ок, — подписала снимок Ивлеева.

Поклонники тут же оценили фото и осыпали ведущую комплиментами.

Сейчас Ивлеева в компании подруги Юлии Коваль путешествует по Европе для программы «Орёл и Решка». Она рада не только своему возвращению на телевидение, но и возможности заработать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие и видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич публично разругались после появления списка Forbes, в который вошли отечественные знаменитости с наибольшим заработком на рекламе в Instagram.