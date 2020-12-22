Источник сообщил о возможном продолжении трансляций шоу «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/3885ffba-443d-11eb-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom2.ru

Показ скандального шоу «Дом-2» может продолжиться. Возможно, программу с телеканала ТНТ перекупит один из российских онлайн-кинотеатров или телеканал СТС. Об этом во вторник, 22 декабря, журналистам сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией вокруг шоу.

О закрытии проекта стало известно 18 декабря. Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря.

После объявления о закрытии шоу в СМИ появились сообщения о том, что проект продолжит существование, но в другом формате. Среди прочих версий в Интернете обсуждается переход на телеканал «Пятница!». Однако генеральный директор канала Николай Картозия эти слухи категорически опроверг, добавив «Упаси Господи».

Однако сведения о возможном продолжении шоу продолжают поступать. Так, знакомый с ситуацией источник рассказал, что создатели шоу ведут переговоры с различными онлайн-медиа и телеканалами с целью дальнейшего сотрудничества.

Переговоры ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа, — цитирует инсайда РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, закрытие реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ одобрил продюсер Максим Фадеев в своём Instagram-аккаунте. Более того, он назвал ложью все истории любви, которые якобы разворачивались на проекте. Продюсер добавил, что всегда хотел посмотреть в глаза авторам проекта об отношениях.