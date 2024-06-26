Исполнитель хита «Матушка» просит за выступление семизначный гонорар Mash: исполнившая хит «Матушка» Куртукова просит за выступление 2,2 млн рублей

Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости

Татьяна Куртукова

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Матушка», просит за выступление на корпоративе 2,2 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. За эти деньги девушка готова исполнить трек дважды — в начале и в конце праздника, а в остальное время — не такой известный русский фолк разных авторов и народные песни.

По данным канала, официальный райдер звезда пока не составила, однако среди ее пожеланий — Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009 для нее и микроавтобус для команды из 18 человек. В гримерке, как пишет Mash, должны быть батарея и кондиционер, диванчики, стулья, зеркало, а на столе — чай, лимон и другие фрукты.

Ранее Куртукова в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала неинтересным сравнение себя с певцом SHAMAN. Исполнительница назвала коллегу талантливым артистом, но подчеркнула, что у них «разная энергетика». Куртукова призналась, что не думала о дуэте с SHAMAN.

Украинская певица Светлана Лобода презентовала тизер клипа на композицию «Молодая» и спровоцировала слухи о желании вернуться на российскую сцену. Ролик опубликован на ее странице на YouTube. На кадрах артистка в светлом платье сидит на трибуне, которая выкрашена в сине-белые цвета. При этом на руке исполнительницы гипс красного цвета.