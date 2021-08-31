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Ирина Безрукова резко ответила на предложение стать депутатом Госдумы

23:05, 31 августа 2021
Ирина Безрукова резко ответила на предложение стать депутатом Госдумы Актриса Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Актриса Ирина Безрукова призналась, что одна из партий предложила ей участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре 2021 года. Ответ Безруковой был довольно резким. Об этом она рассказала в интервью, которое будет опубликовано на YouTube-канале NEWS.ru 1 сентября в 13:00.

Мне предлагали стать депутатом. Я сказала, что политика мне не близка. Я не являюсь специалистом по законотворчеству, экономике, и ничего полезного, как мне кажется, я не смогу принести в качестве члена Государственной думы, — заявила Ирина Безрукова.

Актриса отказалась назвать партию, предложившую ей участвовать в выборах. Она отметила, что её отрицательный ответ «очень разозлил человека», который ей звонил.

Ранее Сергей Зверев, Анатолий Вассерман, Виктория Дайнеко и другие звёзды, баллотирующиеся в Госдуму, рассказали NEWS.ru о сложностях, с которыми они сталкиваются во время подготовки к выборам.

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