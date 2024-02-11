Монеточка раскрыла имя сына Певица Монеточка назвала второго ребенка Петром

Фото: Global Look Press

Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова)

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что назвала второго ребенка именем Петр. По словам артистки, с момента появления малыша на свет прошел один день и один месяц.

Монеточка заявила, что «сын просто супер». О рождении мальчика стало известно 10 января: певица до этого не говорила в соцсетях о беременности, хотя слухи об этом среди поклонников ходили давно. Первый ребенок — девочка Нина — на свет появился в августе 2022 года, роды прошли в Литве.

Ранее Гырдымова рассказала о том, что вторые роды прошли легко и быстро, продемонстрировав фото с новорожденным мальчиком и дочерью Ниной. Монеточка отметила, что многие догадывались о ее беременности, но сама она решила публично не сообщать о своем положении. Но летом артистка сама случайно проговорилась во время прямой трансляции о том, что ждет ребенка. В кадре она рассуждала, как изменились ее пищевые предпочтения, добавив, что такое у нее случалось и при первой беременности.

Гырдымова и ее супруг Виктор Исаев покинули Россию после начала СВО. Обоих детей певица родила в эмиграции. Артистка проводит благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев. В январе 2023 году Монеточку внесли в список иноагентов.