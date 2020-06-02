Писатель Инин раскаялся в угрозах топить дочерей

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Писатель и драматург Аркадий Инин рассказал о сожалениях из-за того, что в молодости был против того, чтобы его супруга Инна Иванова рожала девочек. По его словам, в былые годы он порой совершал поступки, за которые по прошествии лет очень стыдно.

Своими переживаниями литератор поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». По его словам, в молодые годы он «не очень понимал, зачем вообще нужны дети». Однако годы спустя осознал, что именно в этом и заключается счастье.

Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только мальчишек. Девочек пообещал топить. И невестке это сказал. Был, конечно, в те годы молодой, дурак, — признался Инин.

Теперь же он сожалеет, что у него нет дочери. Зато есть двое сыновей.

Теперь чаяния писателя связаны с появлением внучки или правнучки. Он рассказал, что жаждет увидеть, как «девочка с косичками, бантиками» таскала бы его за нос и называла дедушкой. Это стало бы радостью «на всю жизнь», заверил Инин.

Сейчас ему 82 года. В браке с супругой он прожил 60 лет, отметив бриллиантовую свадьбу.

Годом ранее, как писал NEWS.ru, на организованном каналом «Россия 1» телемосте «Надо поговорить» Аркадию Инину удалось пообщаться с братом, которого он не видел 40 лет.