Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/d91b9c22-c04f-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Известного российского фигуриста заметили в обществе звезды «Папиных дочек» на летней веранде кафе. 25-летняя актриса Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с 46-летним Ильёй Авербухом.

Фотографии из кафе оказались в распоряжении HELLO.ru. На них парочка сидит за столиком в лучах заката. При этом, на Арзамасовой надеты шляпа и солнцезащитные очки. Актриса лично подтвердила изданию, что на фото именно она. Подробности отношений с продюсером ледовых шоу, хореографом и фигуристом она пожелала сохранить в тайне.

После громкого развода с фигуристкой Ириной Лобачёвой Авербух скрывал имена своих новых возлюбленных. В настоящее время он проживает с 16-летним сыном Мартином. С Арзамасовой у Авербуха была возможность познакомиться в период съёмок в шоу «Лёд и пламень», он активно помогал звёздным участникам осваивать новую профессию.

Как писал NEWS.ru, Илья Авербух заплатит 5000 рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции. Фигуриста зафиксировали камеры видеонаблюдения на северо-востоке Москвы. Иномарка Авербуха двигалась со скоростью 101 км/ч, неаккуратное вождение не раз становилось поводом для излишнего внимания к персоне спортсмена. За нарушение ПДД в разных городах у фигуриста сложилась приличная задолженность. Сумма штрафов составляет 72 тысячи рублей. Только за последний год на Авербуха составлено 123 протокола об аналогичных нарушениях. К тому же его уже лишали водительских прав на четыре месяца: машина фигуриста выехала на встречную полосу. Сам Авербух ситуацию со штрафами и нарушениями никак не комментирует. Он старается оплачивать все штрафы вовремя.