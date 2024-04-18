Игорь Николаев рассказал, как себя чувствует спустя полгода после операции Игорь Николаев заявил о полном восстановлении после операции на сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Игорь Николаев

Народный артист России Игорь Николаев, который полгода назад перенес операцию на сердце, заявил, что полностью восстановился и не ощущает каких-либо проблем со здоровьем, сообщил «Пятый канал». Отмечается, что певец принял участие в музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Артист признался, что изменения к лучшему он почувствовал сразу после хирургического вмешательства, после чего стал постепенно возвращаться к работе. При этом уточняется, что врачи разрешили Николаеву отправиться на гастроли всего через три месяца после операции — ему провели коронарное шунтирование. За последние несколько лет он трижды перенес инфаркт, начиная с 2021 года.

Сразу почувствовал себя лучше, — сказал певец.

Ранее Игорь Николаев опроверг слухи о его разводе с Юлией Проскуряковой. Во время музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» певец заявил, что сообщения об их расставании являются выдумками желтой прессы и не имеют ничего общего с действительностью. По словам Николаева, в его браке с Проскуряковой царит идиллия.

До этого, 12 апреля, стало известно об экстренной госпитализации 75-летнего Юрия Куклачева, состояние которого ухудшилось после выступления. Артист после признался, что в операционной перенес остановку сердца. По словам основателя московского Театра кошек, его жизнь спас хирург с «золотыми руками».