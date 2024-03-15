«И гордость, и ответственность»: Девятова о звании заслуженной артистки РФ Певица Марина Девятова назвала ответственным звание заслуженной артистки России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Марина Девятова

Российская певица, финалистка музыкального проекта «Народный артист-3» Марина Девятова заявила в беседе с NEWS.ru, что присвоенное ей звание заслуженной артистки РФ является ответственностью перед Министерством культуры, президентом и зрителем. По словам артистки, это награда для всей ее семьи и команды.

Самые что ни на есть светлые [эмоции]. Безусловно, это ответственность перед Министерством культуры, перед президентом, перед моим зрителем. Безусловно, конечно, мой зритель — это то, ради чего я выхожу на сцену. И поэтому наверно эта награда не только моя, эта награда всей моей семьи, которая меня очень поддерживает, моих родителей, которые гордятся, — призналась Девятова.

Певица подчеркнула, что зрители приходят на ее концерты и таким образом доказывают любовь и преданность народной культуре. Девятова отметила, что звание заслуженной артистки России означает для нее и гордость, и ответственность, и радость.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в России очень мало артистов, которые достойны звания лучшего исполнителя. По его мнению, к таким звездам можно отнести Полину Гагарину и Диму Билана, а Люсю Чеботину и Ольгу Бузову выдающимися он не считает. Одними из лучших артистов эстрады Соседов также назвал Григория Лепса и Ларису Долину.