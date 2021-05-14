«Худющая»: Собчак удивила поклонников стройной фигурой

https://static.news.ru/photo/e4129318-b6d2-11eb-a410-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram новой фотографией, на которой продемонстрировала стройную фигуру.

Сейчас знаменитость отдыхает в Мексике, где «готовится к боевой неделе в Москве». На снимке она позирует в лёгком платье-комбинации, кепке и очках на фоне пальм и белоснежного песка. Многие поклонники отметили, что она сильно похудела, а некоторые и вовсе назвали её «худющей».

Совсем тростинка стала! — написала одна из подписчиц.

Ранее Собчак ответила на критику подписчиков в Instagram и слухи о том, что она попала в рехаб. Волна негативных комментариев поднялась после того, как телеведущая поделилась фотографией без макияжа и банном халате. Интернет-пользователи отметили, что у звезды «одутловатое лицо». Как отметила Собчак, снимок был сделан в швейцарской клинике, куда она пришла ради детокса и оздоровления организма. Однако некоторые журналисты сразу начали писать про «одутловатое лицо» и лечение в рехабе, чем в очередной раз подтвердили «дремучее отношение» к здоровью.