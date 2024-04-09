Хрусталев предположил, чем занимается Масляков после ухода из КВН Ведущий Хрусталев: Масляков может помогать писать шутки командам из КВН

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Дмитрий Хрусталев

Александр Масляков — старший после ухода из КВН может продолжать помогать писать шутки командам, рассказал телеведущий Дмитрий Хрусталев. В беседе со «Страстями» он подчеркнул, что бывший ведущий программы «как большой брат», который «все видит и все знает», даже когда не находится рядом.

Он как «большой брат», его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я думаю, что он даже немного пописывает командам, — пояснил Хрусталев.

Во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не участвовал в съемках. После выздоровления Масляков решил не возвращаться на роль ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев. Он отметил, что Масляков сам одобрил его кандидатуру.

Приятная атмосфера, новая классная продюсерская команда — мне нравится обновленный формат работы, и я, безусловно, благодарен, — добавил Хрусталев.

Жена Маслякова Светлана ранее рассказала, что решение о передаче телевизионного творческого объединения «АМИК» в полное владение Александру Маслякову — младшему было принято уже давно. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Масляков-младший стал единственным владельцем «АМИК». До этого ему принадлежала лишь половина компании.