https://static.news.ru/photo/7183d12a-6b7b-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dr.krivorotov

Стоматолог Антон Криворотов своим поступком вынудил самую яркую участницу реалити-шоу «Холостяк», кубинскую модель Барбару Пино собрать вещи.

26-летнюю девушку возмутило то, что Криворотов связался с её бывшим мужем и начал копаться в их семейной жизни. При этом Пино не раз говорила, что отношения и развод с супругом были сложными, а с мужчиной Барбара не общалась уже шесть лет. Из-за этих болезненных отношений участница шоу скрывает имя своего бывшего.

Я просто в шоке! Докопаться до такой степени — это чересчур! Есть приемлемые и неприемлемые вещи. Так вот его поступок — это край. Моё прошлое никого не касается. Он влез туда, хотя мог лично подойти и спросить, — возмутилась девушка.

Об этом эффектная модель рассказала в очередном выпуске реалити своим конкуренткам, после чего отправилась собирать вещи. Пино при этом напомнила, что завидный холостяк в курсе столь трудной для неё темы.

Барбара ранее делилась подробностями своих отношений с Антоном, который был в курсе того, что бывший муж шантажировал кубинку депортацией и не давал развода.

Он знает, какие у нас были отношения, как это всё закончилось, и я очень удивлена, что он с ним связался. Это очень личное. Такие вещи лучше не затрагивать, — посетовала модель.

При этом Барбара, когда пришла на шоу, честно рассказала Антону о своём пятилетнем браке, «чтобы потом не было сюрпризов и претензий о недосказанном».

Как писал NEWS.ru, ранее Павел Прилучный намекнул, что может стать героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Актёр опубликовал фотографию, на которой держит розу, похожую на ту, что вручают герои шоу своим невестам.