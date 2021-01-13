Хилькевич объяснила, почему никак не поменяет имя младшей дочери

https://static.news.ru/photo/6cc7f620-561c-11eb-8119-fa163e074e61_660.jpg Анна Хилькевич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Хилькевич, задумавшая в прошлом году сменить имя дочери Маше, объяснила, почему до сих пор этого не сделала. Двухлетняя девочка сама себя называет Аней, мать решила переименовать её в Анну-Марию.

У звезды «Универа» две дочери, старшую зовут Арианна. Это симбиоз имён её родителей — Артура и Анны. Младшую дочь назвали Машей, но имя не устроило актрису.

Чудо ребенок нам достался. И я так и не поменяла ей имя — там дикая морока с документами! И всё же когда-нибудь я превращу имя Мария в «Анна-Мария». Но это не точно, — пояснила актриса.

Ещё полгода назад Хилькевич поясняла, что толкнуло её к решению сменить имя дочери. По словам актрисы, когда она была беременна, несколько человек советовали ей назвать малышку МариАнной, но родителям показалось не очень удобным называть дочерей практически одинаковыми именами.

Однако, малышка придерживается другой точки зрения, поэтому появилась задумка добавить приставку к уже существующему имени Маша. Хилькевич не может нахвалиться младшей дочерью. Девочка, по её словам, уже сама одевается, ест, умывается, отстаивает свою точку зрения, говорит длинными предложениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она сообщила в социальной сети.