Харламов не мог сдержать чувства на прощании с Грачевским

https://static.news.ru/photo/5562a438-58b7-11eb-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резидент Comedy Club Гарик Харламов не смог сдержать чувства на прощании с руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Известно, что комик дружил с режиссёром.

Мы не раз пересекались с Грачевским. Он не раз приходил к нам на Comedy Club. Обсуждали с ним сериалы. Последний раз общались две недели назад. Грачевский и смерть просто несовместимы, — отметил Харламов во время церемонии прощания.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссёром.

36-летняя актриса могла с трудом сдерживать слёзы. Женщина была буквально убита горем. Вместе с ней сцену покинули и её друзья.