https://static.news.ru/photo/a4a9e07e-e7f2-11e9-891f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева раскритиковала заявление невесты и пояснила, что у неё «ментальность бытовой проститутки». Об этом сообщил портал teleprogramma.pro.

А мне не жалко её, мне жалко мальчиков, которые клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия всё, — привели слова ведущей на сайте.

До заявления Ларисы Гузеевой участница программы рассказала, что нигде не работает и считает, что мужчина должен её полностью обеспечивать и даже подарить бизнес. Она также сообщила о том, что работа по дому не для неё. Из своих достоинств девушка отметила среднее образование и силиконовую грудь третьего размера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Лариса Гузеева поделилась вещами, о которых жалеет в жизни. Среди прочего она назвала то, что родила мало детей, тратила всё на пустое и мало училась.