Гузеева предупредила об обмане от её имени

https://static.news.ru/photo/7b6be486-88ce-11eb-b0c5-96000091f725_660.jpg Фото: guzeeva_perly/vk.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева предупредила подписчиков о мошенниках, выступающих от её имени. Об этом она написала в Instagram.

Гузеева заявила, что участникам объявленного ею розыгрыша подарков начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку. Телеведущая подчеркнула, что настоящий конкурс не подразумевает никаких скрытых платежей.

Она предупредила, что написать о победе может либо она со своего аккаунта, либо блог о продвижении в Instagram, который она также указала в посте.

Если вам пишет кто бы то ни было, тем более [тот], на кого вы в принципе не подписаны, — это самые настоящие мошенники, — сообщила Гузеева.

Как писал NEWS.ru, Гузеева кардинально сменила имидж ради съёмок в новом проекте на телеканале «Пятница». Она стала выглядеть более современно и молодо.

В таком виде ведущая «Давай поженимся!» будет сниматься в шоу «ТикТок Талант». Оно будет посвящено пользователям соцсети. Фото из гримёрки и студии актриса опубликовала в Instagram. Обновлённый стиль ведущей настолько не соответствовал привычному, что фанаты даже растерялись.