Гузеева опубликовала первое фото со съемок нового сезона «Давай поженимся»

Фото: Пресс- служба первого канала

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Telegram-канале первое фото со съемок нового сезона шоу «Давай поженимся». На снимке вместе с Гузеевой в студии находится соведущая Роза Сябитова.

Программа «Давай поженимся» выходила в эфир Первого канала до 2022 года, после начала спецоперации на Украине съемки были приостановлены.

Сябитова ранее рассказала, что шоу вернется в эфир уже этим летом. А по словам Гузеевой, премьерный выпуск нового сезона выйдет 4 августа. Ведущая опубликовала снимок со своей собакой Жужей, намекнув, что питомец также примет участие в съемках.

Ранее СМИ со ссылкой на бывшего сотрудника Первого канала написали, что шоу «Модный приговор», также не выходившее в эфир с февраля 2022 года, не планируют возобновлять в 2023 году. Передача выходила в течение 15 лет, пока с началом СВО место развлекательных программ на Первом заняли общественно-политические.

В июле соведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева призналась, что скучает по своей работе в шоу, которое также не выходило в эфир уже 1,5 года. Михеева заверила, что если руководство Первого канала примет решение о возобновлении съемок шоу Ивана Урганта, она обязательно примет в них участие. Сам Ургант, который в апреле появился в Москве на премьерном показе фильма «Вызов», пообещал поклонникам, что обязательно вернется в эфир, но не назвал никаких сроков.