Актриса Екатерина Гусева рассказала, нужно ли образование актеру Актриса Гусева: сниматься в кино можно без образования

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Екатерина Гусева

Актриса и певица Екатерина Гусева заявила NEWS.ru, что для съемок в кино не нужно иметь профильного образования. Она пояснила, что на съемочной площадке можно сделать множество дублей и выбрать один удачный. В театре у актера такого шанса нет, отметила артистка во время общения с журналистами на благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Для того, чтобы сниматься в кино, [образование] не нужно. Для театра — необходимо. Только в театре можно понять — актер это или фейк. В кино можно сделать сто дублей, а из ста сделать один наиболее приличный, — говорит Гусева.

По словам актрисы, у некоторых актеров их умения — это данность. При этом она уверена, что освоить профессию актера тоже можно.

Есть очень много одаренных, прирожденных актеров, которых даже нечему учить. Но в то же время это и школа, система. В принципе, профессии можно научиться, — заключила Гусева.

Ранее звезда фильма «Живой» Андрей Чадов заявил, что актерство — это дар, которому нельзя научить. Он добавил, что некоторые актеры без образования способны дать фору профессионалам с дипломами. Именно качество игры и талант таких артистов позволяют им пробиваться на сцену, считает Чадов.