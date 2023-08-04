Гуф, Трюдо, Эдвард Бил: составлен список самых громких разводов в 2023 году

Фото: Ben Kriemann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в среду в социальных сетях, что он и его жена Софи разводятся после 18 лет брака

Американская актриса Риз Уизерспун официально развелась с Джимом Тотом, пишет Page Six. Пара прожила в браке 12 лет. Кто еще из знаменитостей расстался со своими спутниками в 2023 году и почему, расскажет NEWS.ru.

Кто из звезд сейчас разводится и как они делят имущество

Риз Уизерспун начала бракоразводный процесс с Джимом Тотом в марте этого года. Паре удалось решить все вопросы, включая финансовые, без скандалов и споров. По словам источника, супруги расстались из-за разных взглядов на жизнь.

«Уизерспун приложила руку ко многим проектам, а Тот предпочитает меньше этого безумия в жизни. Они проводили все меньше и меньше времени вместе из-за того, что Риз много работала. Спустя 12 лет они обнаружили, что у них практически нет общих интересов», — сообщил инсайдер порталу Daily Mail.

Детали соглашения между актерами не раскрываются, но, по информации Page Six, раздел имущества произошел в соответствии с брачным договором, подписанным сторонами в 2011 году.

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) развелся с супругой Дианой в мае текущего года. Пара прожила вместе семь лет. У них есть двое общих детей. В интервью Карине Кросс Биль рассказывал, что уже давно не жил с женой. Причиной расставания стал «ветреный характер» блогера.

«Мы ссорились, я жил отдельно. Главная причина — общение с другими девушками», — признавался Эдвард.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстается со своей женой Софи после 18 лет брака. Об этом политик написал в соцсетях. Пресс-служба премьера подчеркнула, что супруги официально согласовали документ о раздельном проживании.

Супруга рэпера Алексея Долматова (Гуфа) модель Юлия Королева подала заявление на развод в июле 2023 года. Возможной причиной разрыва стало употребление музыкантом запрещенных средств, писал StarHit. Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы Гуфа, в авторском Telegram-канале сообщил, что «бракоразводный процесс проходит тихо, спокойно и в обстановке взаимного уважения».

Продюсер Мария Погребняк решила развестись с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет совместной жизни. Пара воспитывает троих сыновей. Модель подала иск о расторжении брака в Преображенский районный суд Москвы. Пока неизвестно, когда состоится первое заседание по делу. Также не сообщается, будут ли супруги делить совместно нажитое имущество.

Американская певица Ариана Гранде готовится к разводу с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака. Пара рассталась еще в январе, но держала это в тайне и неоднократно пыталась сохранить отношения. Супруги разошлись мирно, пишет TMZ.

«Ариана и Далтон не смогли сохранить свой брак в постковидном мире, их образ жизни оказался очень разным. Риелтор не смог ужиться с певицей, у них были разные графики работы и различные возможности», — пояснил источник издания.

Кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2023 году

Певица Маргарита Герасимович (Рита Дакота) в апреле вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Для обоих это второй брак. Артистка в микроблоге сообщила о намерении провести три мероприятия: венчание в Грузии, церемонию на Бали и вечеринку посреди океана на корабле.

Татьяна Буланова в июне третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев. Церемония бракосочетания состоялась в Петербурге в ЗАГСе на Английской набережной.

Также в июне сыграла свадьбу диджей Катя Гусева. Она стала женой адвоката Михаила Сазанова. Церемонию вел Андрей Малахов. На мероприятии присутствовал народный артист России Филипп Киркоров, за которого Гусева мечтала выйти замуж. Под живое исполнение песни поп-короля молодожены танцевали первый свадебный танец.

В июле третий раз под венец отправилась телеведущая Нелли Ермолаева. Она сыграла свадьбу с бизнесменом Алексеем Смагажевским. Торжество прошло в зале Барвихи. Онлайн-регистрацию брака пары в ресторане провел Филипп Киркоров. Музыкант в этот день находился в Греции, поэтому вышел на связь в онлайн-режиме.

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