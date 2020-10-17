Гуф извинился из-за появления в клипе Тимати и Крида

https://static.news.ru/photo/091bb056-1131-11eb-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимати vs Егор Крид — Звездопад/youtube.com

Рэпер Алексей Долматов, или Гуф, попросил прощения у своих поклонников после того, как снялся в клипе рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и Егора Крида. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.

Все меня спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати. Без понятия, как... Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь. Извиняюсь, правда, — покаялся Гуф.

Видео на песню под названием «Звездопад» вышло на YouTube 16 октября. Начинается оно со скетча, в котором Тимати предлагает Криду скопировать ролик музыкантов DJ Khaled и Drake, где вместо них всё делал Джастин Бибер.

Несмотря на то что Гуф появился в клипе всего на несколько секунд, поклонники тут же раскритиковали артиста за такую «компанию». Кроме него в съёмках приняли участие рэпер и блогеры Моргенштерн (Алишер Валеев), Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). Джиган в клипе при этом читает книгу Гуфа под названием «Путь к исправлению».

До этого фанаты Долматова высмеяли рэпера, который за время отдыха на Мальдивах сильно прибавил в весе. После того как Гуф опубликовал в своём Instagram несколько кадров, фолловеры оставили множество комментариев с критикой. Сам Гуф под одним из снимков написал, что он счастлив. Рэпер провёл отпуск вместе со своей девушкой, моделью Юлией Королёвой.

Как писал NEWS.ru, Тимати и Решетова с Джиганом и Самойловой отметили день рождения сына.